True Detective, dove guardare le prime tre stagioni della serie?

Quale attesa migliore della quarta stagione di True Detective se non facendo un rewatch delle prime tre? C'è ancora del dubbio su dove guardarle: ecco una piccola guida per orientarvi meglio.

E' possibile trovare True Detective in abbonamento su NOWTv e su Sky Go. Ma queste non sono le uniche possibilità di vedere la serie tv, infatti vi è la modalità d'acquisto su CHILI a €16,99 e € 18,99 per la versione SD e HD rispettivamente.

Poche ore fa sono state pubblicate le prime immagini di True Detective, che nella loro didascalia mostravano le scritte seguenti: "Incontra i tuoi nuovi True Detective. L'oscurità dell'Artico si abbatte pesantemente su #NightCountry. La nuova stagione di HBO Original #TrueDetective, con Jodie Foster e Kali Reis, è in arrivo. #NightCountryHBO".

Iniziate lo scorso 8 Novembre, le riprese sembrano andare benone. True Detective 4, o meglio, True Detective: Night Country vedrà il ritorno di Jodie Foster, premio Oscar, in una notte invernale in Alaska, presso la Tsalal Actic Research Station. Il caso riguarda la sparizione di sei uomini presso tale sito, e Liz Danvers condurranno un'indagine nel freddo glaciale di tale luogo.

Per concludere, True Detective: Night Country sarà disponibile su Sky e Now, ma per quest'ultima in streaming .