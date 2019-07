True Detective: HBO parla di una potenziale quarta stagione della serie

La terza stagione della serie creata da Nic Pizzolatto, come potete leggere nella nostra recensione di True Detective 3, ha riportato lo show ai fasti delle puntate aventi come protagonisti Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Per questo sono molti i fan che chiedono informazioni riguardo un'eventuale quarta stagione.

Casey Bloys, programming chief di HBO, risponde così alle richieste degli appassionati: "Penso che Nic Pizzolatto abbia delle idee, ma ancora niente che lo stia veramente appassionando". Questa dichiarazione quindi conferma il desiderio dell'emittente televisiva di voler rispettare la volontà dell'autore nativo di New Orleans, cercando di non affrettare i tempi. D'altronde i fan sono abituati ai lunghi tempi di attesa che la scrittura di True Detective richiede, dopo la pausa di tre anni e mezzo tra le ultime due serie.

Anche le dichiarazioni di Nic Pizzolatto sembrano confermare le parole del dirigente di HBO: a maggio durante un'intervista a IndieWire, l'autore di True Detective ha affermato di non avere ancora un soggetto per la serie antologica noir vincitrice di diversi premi, tra cui diversi Emmy.

Non resta che aspettare l'annuncio dell'inizio dei lavori sulle prossime puntate dello show, siamo molto curiosi di sapere chi saranno i protagonisti delle prossime indagini. Quali attori vorreste vedere nella serie? Scrivetecelo con un commento alla notizia.