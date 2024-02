True Detective, Issa Lopez rompe il silenzio sul finale: 'Dovete fare teorie'

Ci sono ancora parecchi misteri riguardanti il finale di True Detective 4, e a tal proposito si è espressa la showrunner della serie.

Issa Lopez è la creatrice di True Detective: Night country. La sceneggiatrice, in un’intervista con The Hollywood reporter, si è rivolta ai fan ancora immersi nei misteri da chiarire all’interno della serie:

“Alcune delle migliori storie di Sherlock Holmes sono quelle in cui lui se ne va dopo aver trovato l'assassino, scrolla le spalle e dice: "Beh, credo che non sapremo mai cosa è successo". Purtroppo, credo che non possiamo sempre aspettarci che la giustizia dell'establishment venga impartita. Molte volte siamo noi a dover trovare il modo di fare giustizia. […] Dovete fare delle teorie. è stata una lotta, perché molte persone che lavoravano con me dicevano: "No, davvero? Non ce lo dirai?". E sapete, nella vita non sempre si ottengono tutte le risposte. Alcune le devi trovare tu. Non ho intenzione di fare tutti i compiti da sola per voi. Si può interpretare l'intera serie e seguire le spiegazioni del mondo reale, che ogni evento è 'reale', oppure si può leggere la storia a livello soprannaturale, proprio come la prima stagione di True Detective. Esiste un vero Re Giallo o Cohle (Matthew McConaughey) si è solo fritto il cervello con le droghe?".

Nel frattempo, True Detective: Night Country è diventata la stagione più vista di tutta la serie, battendo anche il primo capitolo.