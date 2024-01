True Detective, Jodie Foster: 'Lavorare con la generazione Z può essere molto irritante'

True Detective 4 ha segnato il ritorno della serie poliziesca e il debutto, nello show, di Jodie Foster, di nuovo sul piccolo schermo dopo anni di assenza in produzioni televisive. In un’intervista, l’attrice ha parlato della difficoltà nel lavorare con attori che appartengano alla generazione Z, soprattutto a causa della loro attitudine.

Dopo aver riportato le prime recensioni relative a True Detective 4, torniamo a parlare del nuovo capitolo della serie antologica per condividere le parole scherzose di Jodie Foster, protagonista della stagione a proposito del dover condividere il set con ragazzi della generazione Z: “Sono davvero fastidiosi, soprattutto sul posto di lavoro. Fanno tipo: ‘No, oggi non me la sento, verrò alle 10:30’. Oppure, nelle e-mail, quando faccio notare gli errori grammaticali e la necessita di controllare l’ortografia: ‘Perché dovrei farlo, non è un po’ limitante?’”.

Quindi, la Foster ha voluto dare dei consigli ai ragazzi che lavorano nell’industria cinematografica: “Devono imparare a rilassarsi, a non pensarci troppo, a inventare qualcosa di proprio. Posso aiutarli a trovare questo, che è molto più divertente che essere, con tutta la pressione che c’è dietro, il protagonista della storia”.

Allo stesso tempo, l’attrice ha raccontato quanto sia stata felice di poter incontrare Bella Ramsey, spiegando che il suo esempio possa essere di fondamentale importanza per limitare gli stereotipi di genere nelle menti degli appartenenti alle nuove generazioni.

Critiche, consigli e ammirazione, dunque, da una veterana del cinema per le nuove stelle che si stanno formando e che costituiranno lo scheletro della settima arte per i prossimi anni.

In attesa di poter vedere Jodie Foster nella quarta stagione del poliziesco creato da Nic Pizzolatto, vi lasciamo al trailer di True Detective 4.