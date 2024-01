True Detective, Jodie Foster non ama il suo personaggio: 'La trovo Sgradevole'

Sin da quanto esistono le serie televisive, sono molte quelle che sono state in grado di lasciare un segno indelebile nel cuore degli appassionati. Tra di loro c'è di sicuro anche True Detective, uno dei crime più seguiti ed apprezzati degli ultimi tempi, nonostante l'attesa tra una stagione e l'altra non sia mai cosa da poco.

Una delle caratteristiche che contraddistingue lo show, è anche quello di incentrare ogni volta le nuove stagioni su personaggi e vicende differenti.

Per questa nuova iterazione, la quarta, è stata scelta come protagonista Jodie Foster, uno dei volti più riconoscibili nel genere, specie sul grande schermo (A tal proposito qui potete leggere la nostra recensione de Il Silenzio degli Innocenti, in cui la star recita al fianco di Anthony Hopkins).

Proprio quest'ultima attrice, durante una recente intervista per Black Film and TV, ha rivelato i suoi sentimenti contrastanti nei confronti del personaggio di Liz Danvers in True Detective.

"Credo che sia una figura davvero terribile. Dice un sacco di battute che crede siano divertenti, ma fanno ridere solo lei. La trovo egoista, si comporta anche male con gli altri. Ma tutte queste imperfezioni me la rendono interessante".

Voi che ne pensate? State seguendo la quarta stagione della serie? In attesa di vedere cosa accadrà, vi lasciamo di seguito la nostra recensione di True Detective 3.