True Detective, Kali Rei: 'Orgogliosa delle mie origini afro-indigene'

Per Kali Reis l’avere sangue nativo americano non è sempre stato un gioco da ragazzi. La star di True Detective ha vissuto gran parte della sua vita nascondendosi, come lei stessa ha raccontato ricordando l’ostilità avvertita nei luoghi in cui è cresciuta: oggi, però, le cose stanno finalmente cambiando.

In occasione del 15esimo Native Woman In Film Festival, l’attrice ed ex-pugile campionessa del mondo ha ricevuto il Misty Upham Award per il suo continuo sostegno a favore del movimento delle donne indigene scomparse e assassinate: “Nella mia famiglia, la mia è stata la prima generazione a poter crescere abbracciando la nostra cultura”, ha detto la star di Hollywood durante la premiazione.

L'attrice ha spiegato quanto sia stato ostile lo Stato in cui è cresciuta (il New England) per il popolo Wampanoag, di cui lei stessa fa parte: “Alla mia bisnonna, a mia nonna, a mia madre è stato insegnato, generazione dopo generazione, ad non dire di essere Wamp”. Reis ha poi aggiunto: “Mi dà tanta forza il fatto di trovarmi in un luogo in cui non sento di dover abbassare la testa per la paura di non essere accettata”. Passi avanti, come quello di Lily Gladstone che è la prima nativa americana candidata agli Oscar, che fanno sperare in un reale cambiamento da parte della società americana nei confronti di un popolo discriminato per secoli.

Intanto, possiamo aspettarci di rivedere la star nella quinta stagione della serie: True Detective è stato rinnovato per una nuova stagione!