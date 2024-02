True Detective, Kali Reis commenta il destino di Navarro: ecco cosa ha detto

True Detective: Night Country è la stagione più vista di tutta la serie. E dopo il finale si sono scatenati i commenti, sia dal web, sia dal cast.

Kali Reis, interprete di Evangeline Navarro nell’ultima stagione di True Detective, ha risposto ad alcune domande di Deadline riguardanti il finale di serie e il destino del suo personaggio. Riportiamo la più importante.

“Quindi cosa succede a Navarro? Diventa lei stessa uno spirito? – questa la risposta dell’attrice: “La questione è ancora aperta. Credo che la sorella fosse l'unico filo che teneva insieme Navarro. Navarro non si è lasciata andare fino in fondo perché aveva qualcuno di cui preoccuparsi. Quindi, una volta che se n'è andata, non c'è più niente che la trattenga. Può andare fuori di testa. Può picchiare a sangue questi ragazzi e non preoccuparsene. Può semplicemente immergersi nelle cose. Quindi mi piace pensare che, a prescindere dalla sua decisione di entrare nel ghiaccio come fa sua sorella, non credo che lo abbia fatto realmente. Penso che se ne vada in un posto dove può essere sé stessa senza alcuna responsabilità. E se entrasse nel ghiaccio come sua sorella o rimanesse nei paraggi, l'unica persona che tornerebbe a trovare, sia nel mondo degli spiriti che in quello fisico, sarebbe Danvers.”

Anche la showrunner della serie Issa Lopez ha commentato il finale di stagione di True Detective: Night country.