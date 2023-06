True Detective: Matthew McConaughey aveva il ruolo di Woody Harrleson inizialmente!

All'epoca in cui uscì, True Detective divenne per molti la consacrazione definitiva del periodo di rinascita di Matthew McConaughey, la cosiddetta "McConaissance", iniziata con pellicole più impegnate come Killer Joe e Mud e culminata con l'Oscar per Dallas Buyers Club. Ma inizialmente l'attore avrebbe dovuto avere la parte di Woody Harrelson.

L'attore, infatti, nei piani iniziali avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Marty Hart, l'altro poliziotto interpretato poi da Harrelson, ma alla fine insistette per interpretare il ruolo del tormentato Rust Cohle. McConaughey avrebbe potuto essere ugualmente grande (in modi significativamente diversi) nel ruolo di Marty Hart, ma lottare per la possibilità di interpretare Cohle è stata la mossa giusta. P

oiché McConaughey aveva recentemente perso peso a causa del suo ruolo in Dallas Buyers Club, il suo Cohle sembrava scheletrico, riflettendo davvero la vicinanza del personaggio all'abisso che lo tormentava.

"Sì, certo, assumetelo, è un buon vecchio americano", è quello che il regista dello show Cary Fukunaga ha ricordato di aver pensato quando ha saputo che McConaughey aveva fatto il provino per la parte di Hart. Forse non gli sarebbe venuto in mente di affidare a McConaughey il ruolo più oscuro, ma l'attore si era innamorato della parte. Aveva quello che Fukunaga ha definito "un argomento davvero convincente sul perché volesse interpretare Cohle". In passato, Fukunaga si era scagliato contro Nic Pizzolatto, il creatore dello show, per alcune divergenze.

Nel frattempo, potete recuperare il trailer di True Detective 4 che avrà per protagonista nientemeno che Jodie Foster.

Come ha raccontato anche McConaughey a Studio 360, quando ha letto la mastodontica sceneggiatura della prima stagione dello show, era consapevole di essere stato preso in considerazione per la parte di Hart. Ma sono stati i monologhi di Rust Cohle sulla natura dell'universo ad attrarlo. Cohle era l'uomo per cui McConaughey non vedeva l'ora di "sentire cosa uscisse dalla sua bocca ogni volta che giravo pagina".