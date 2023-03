True Detective, Matthew McConaughey e Woody Harrelson insieme per una serie Apple TV+

True Detective è indubbiamente una delle serie crime più seguite, sin dal 2014, e va ancora molto forte: arriverà infatti True Detective 4 con Jodie Foster.

Il quarto capitolo dello show sarà visionabile su Sky e NOW. Tuttavia la data di rilascio non è stata ancora fornita una data d'uscita. In questa nuova avventura, la Foster sarà circondata da un ambiente freddo e buio: durante una notte d'inverno in Alaska spariscono sei uomini della Tsalal Arctic Research Station.

Nel frattempo i due detective torneranno insieme in una serie totalmente differente: il titolo? È ancora segreto, come diversi dettagli sul progetto. In generale, il nuovo show si concentrerà su un rapporto stretto tra i due personaggi (interpretati da McConaughey e Harrelson). Un'amicizia particolare e bellissima, un legame indissolubile che però verrà messo alla prova dalle loro rispettive famiglie, che decidono di vivere insieme nello stesso ranch in Texas.



La serie sarà una sorta di specchio della realtà: i due attori infatti sono estremamente legati tra loro da un'amicizia ormai decennale e che va ben oltre i set che li vede insieme.



