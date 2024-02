True Detective, Nic Pizzolatto: 'Oggi se fai una critica diventi un nazista misogino'

La faida tra Nic Pizzolatto e True Detective: Night Country continua dopo il finale della nuova stagione, la prima della serie HBO senza il suo creatore originale, che in queste ore è comparso su Instagram con un post che sta facendo discutere.

Con fare ironico e piccato, l'autore delle prime tre stagioni di True Detective ha risposto agli hater che lo hanno minacciato sui social dopo i suoi giudizi negativi verso True Detective: Night Country, e ha scritto:

"Questo è il posto giusto per essere troll o supportare o pianificare le vostre lotte intestine riguardanti la serie tv True Detective e soprattutto per sfogarvi contro l'assoluta degenerazione morale e misoginia di chiunque osi dire che la nuova stagione non è buona. Magari smettetela di commentare sotto i post di mia moglie, oppure tirare in ballo lei, che è il mio vero amore, e la morte di mio padre, ok? Togliamo queste cose dalle bacheche degli altri, venite tutti qui sulla mia: vi inviterei a 'rimanere civili' tra i commenti, ma ovviamente la civiltà non ha più posto da queste parti perché se una persona critica una serie tv viene associata ai nazisti e al male hitleriano e deve essere eliminato. Quindi andate pure avanti avanti, cara marea. La satira è benvenuta sotto il mio post."

Rispondendo tra i commenti, l'autore ha anche aggiunto: "Quando e contro chi avrei diffuso odio? È un’accusa ridicola, onestamente. Penso che tu abbia letto delle notizie false, oppure devi semplicemente leggere meglio il mio post".

True Detective: Night Country è disponibile su Sky e in streaming su NOW.