True Detective: Nic Pizzolatto racconta la terza stagione dello show

Nel corso di una conferenza stampa, Nic Pizzolatto si è soffermato sulla terza stagione di True Detective, pronta a debuttare negli Stati Uniti il 13 gennaio su HBO. Il creatore e sceneggiatore della serie ha parlato anche della collaborazione con David Milch per la stesura dello script di questa terza serie di episodi.

"Mi ha convinto a scrivere con maggiore convinzione, a voce alta: una cosa che non avevo mai fatto prima. Ecco che ho steso buona parte della stagione a voce alta, una cosa molto più sana a livello spirituale che stare soli nella stanza davanti ad un foglio bianco. Sapevo che sarebbe dovuto tornare a lavorare a Deadwood ma collaborare con lui è stato bello" afferma Pizzolatto.

A presentarli è stato il produttore Scott Stephens:"Scott è uno dei produttori di Deadwood e mi aveva coinvolto per dare una mano a David Milch per scrivere la sceneggiatura del film. In quel periodo stavo cercando idee per la terza stagione".

Una terza stagione di True Detective che vedrà protagonisti il premio Oscar Mahershala Ali, Carmen Ejogo, Stephen Dorff e Ray Fisher.

"Mi sono reso conto che nella seconda stagione c'erano moltissime cose che al pubblico non interessavano, se ci si basava sulla prima stagione. Ma sono davvero molto fiero del lavoro svolto da tutti. Cerco sempre di migliorarmi e penso che le critiche costruttive siano molto utili in tal senso. Quindi non le evito. Spero che la differenza nella terza stagione la faccia il focus sul personaggio. Sento che questa stagione avrà molta più luminosità rispetto alle precedenti, più speranzosa. Non sono nemmeno sicuro sia davvero noir" ha concluso Pizzolatto.

La terza stagione di True Detective arriverà in Italia dal 21 gennaio 2019 su Sky Atlantic, canale satellitare che ha trasmesso anche le prime due stagioni.