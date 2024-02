True Detective: Night Contry è la stagione più vista della serie! Battuta la prima

Alla fine è successo: True Detective 4 ha battuto anche l'iconica prima stagione dello show! Un record storico quello raccolto da True Detective: Night Country che si conferma la stagione più vista della serie antologica di HBO.

A rivelarlo sono i dati rilasciati da Nielsen e Warner Bros. Discovery. I nuovi episodi con protagoniste le detective interpretate Jodie Foster e Kali Reis nelle ghiacciante lande dell'Alaska hanno totalizzato 12,7 milioni di telespettatori superando così gli 11,9 di True Detective con i detective Marty Hart e Rustin Cohle di Woody Harrelson e Matthew McConaughey.

Un crescendo di tensione man mano che la ricerca degli otto scienziati proseguiva incalzante fino alle sconcertanti rivelazioni nel finale del quarto episodio di Night Country si è registrato anche nel pubblico che è cresciuto sensibilmente dal debutto di oltre 7,5 milioni della prima puntata tra messa in onda e streaming del thriller scritto da Issa López battendo anche le serie TV "concorrenti" di HBO quali l'acclamata quarta stagione del dramma Succession e della pluripremiata The White Lotus. Il successo di True Detective: Night Country era evidente fin dal suo esordio: numeri record e l'accoglienza calorosa del pubblico hanno promosso la quarta stagione anche per via di parecchi easter egg legati all'amatissima prima stagione di True Detective!

