True Detective: Night Country, 5 cose in comune con la prima stagione

Come è normale che sia, visto che si tratta della quarta, True Detective: Night Country ha degli elementi in comune con la prima storica stagione. Vediamone allora assieme cinque, ora che le puntate sono andate tutte in onda. E qua se volete la nostra .recensione di True Detective Night Country.

Cominciamo con la spirale, simbolo che nella prima stagione di True Detective si ripeteva in continuazione e che in Night Country fa la stessa cosa, tra disegni, bucce di arancia, segni sul ghiaccio e quant'altro, diventando motivo ricorrente dei sei episodi.

Abbiamo poi un elemento di un caso passato che le due detective protagoniste hanno nascosto e su cui mentono, proprio come hanno fatto Rust e Marty nella prima stagione di True Detective.

Una tragedia del passato della detective "protagonista" la tormenta ancora adesso: elemento narrativo simile a quello del Rust Cohle di Matthew McConaughey, impossibilitato ad andare avanti per la morte della figlia.

Abbiamo poi l'intervista riguardo al caso che in True Detective: Night Country arriva soltanto alla fine della serie, mentre era un elemento fondante della prima stagione.

Chiudiamo con la copertura "politica" di quello che stava succedendo con Tsalal, così come nella prima stagione il giro di omicidi e pedofilia arrivava anche ai piani alti della società della Louisiana.

E voi avete beccato altri riferimenti alla prima stagione? Diteceli nei commenti noi vi lasciamo a 5 serie tv da guardare se vi manca già True Detective.