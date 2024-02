True Detective: Night Country, 5 cose da ricordare in vista del finale

Ormai ci siamo, perché True Detective: Night Country si avvia alla sua conclusione. Il sesto episodio è in arrivo e chiuderà le vicende di Danvers e Navarro nella gelida Alaska. Ecco allora cinque cose da ricordare in vista del finale.

Intanto tutta la storyline di Annie K, che si è rivelata importantissima ai fini della trama, collegandosi direttamente con quello che era successo agli scienziati di Tsalal e alla loro morte nei ghiacci.

Poi c'è Raymond Clarke, lo scienziato superstite che sta ancora sfuggendo alle grinfie della legge ed è uno dei primi sospettati per tutto il caso, dato che era anche fidanzato di Annie K.

Tenete anche bene a mente quello che avete visto sulla miniera e sulla compagnia Silver Sky, dato che gli eventi del finale della quinta puntata di True Detective: Night Country mettevano in luce una cospirazione ben più profonda di quello che si potesse immaginare.

Ci sono poi i rispettivi passati tragici sia di Liz Danvers sia di Evangeline Navarro, entrambi importanti ai fini dei personaggi e della loro evoluzione.

E poi chiudiamo con il folklore e la mitologia inuit che è parte integrante della serie, da tenere bene a mente per il suo finale.

E voi ricordavate tutto? Intanto se ancora non l'avete letta ecco la nostra recensione di True Detective Night Country, e se per caso siete già in crisi di astinenza abbiamo preparato per voi 5 film da vedere se avete amato True Detective.