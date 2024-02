True Detective: Night Country, già annunciata la data d'uscita del Blu-ray

Dopo la pubblicazione dell’ultimo episodio, True Detective: Night Country si prepara ad arrivare in DVD e Blu-ray con l’annuncio della data di pubblicazione della serie nel formato fisico. Il prodotto sarà acquistabile dal 9 luglio 2024 e presenterà diversi contenuti extra che andranno ad approfondire l’opera distribuita in Italia su Sky e Now.

Dopo aver riportato la conferma per una quinta stagione di True Detective, torniamo ad occuparci del quarto capitolo della serie antologica per parlare della distribuzione da parte di Warner Bros. della serie in formato fisico.

I collezionisti e gli amanti del genere saranno interessati a sapere che il Blu-ray e il DVD relativi alla creazione di Issa López saranno disponibili già da quest’estate e che, tra i contenuti speciali, potranno trovare un Q&A con il cast, intitolato “Meet the True Detectives”, le dichiarazioni di Issa López e degli attori a proposito del ruolo della quarta stagione nella serie, un breve documentario sulla cultura dei nativi dell’Alaska, la presentazione di una serie di bozzetti utili al cast per entrare nello spirito della narrazione, uno speciale che spiega come l’Alaska sia il punto centrale della stagione e delle riprese ambientali che richiamano i momenti chiave dello show.

Un insieme di extra sicuramente succulento per tutti coloro che abbiano amato l’interpretazione data da Issa López della serie creata da Nic Pizzolatto e, in attesa di poter scoprire qualcosa di più sulla prossima quinta stagione e di poter vedere questi contenuti esclusivi, vi lasciamo alla nostra recensione di True Detective: Night Country.