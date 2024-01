True Detective: Night Country, quanti ascolti ha fatto il primo episodio?

Quanti ascolti ha fatto il primo episodio di True Detective: Night Country? La nuova serie HBO True Detective: Night Country ha esordito in una data scomoda occupata dagli Emmy 2023/2024 e da ben due partire di NFL, ma è riuscita comunque a farsi valere.

Il primo episodio della serie di Issa Lopez, la prima nuova showrunner di True Detective dopo che il creatore della serie Nic Pizzolatto ha ceduto il posto per rimanere solo in qualità di produttore, ha ottenuto 2 milioni di spettatori sul canale lineare della HBO (compresi i replay) e sulla piattaforma di streaming on demand Max, ex HBO Max: un risultato paragonabile alla première della terza stagione di True Detective di quattro anni fa, che attirò 2,3 milioni di spettatori per la sua prima serata. Una differenza è che la maggior parte degli spettatori di Night Country probabilmente è arrivato tramite la piattaforma di streaming, che all'epoca della terza stagione non esisteva ancora: una ripartizione ufficiale non è stata ancora resa nota, ma altre serie HBO recenti hanno sempre ottenuto la maggior parte delle visualizzazioni tramite Max.

Il numero di spettatori domenicali di True Detective: Night Country corrisponde a quelli delle premiere di The White Lotus e Euphoria, che avevano collezionato rispettivamente 1,5 milioni di spettatori e 2,4 milioni.

