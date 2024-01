True Detective: Night Country colpito da review bombing, Issa Lopez: 'Che cosa triste'

Il primo episodio di True Detective: Night Country sta dividendo i fan della serie televisiva e Issa López, showrunner del capitolo, sembra avere un’idea ben precisa del perché ci sia una differenza così abissale tra l’apprezzamento della critica e quello del pubblico, puntando il dito contro i nostalgici della prima stagione del prodotto HBO.

Dopo aver parlato della teoria che chiamerebbe in causa Rusty Cole in True Detective: Night Country torniamo a parlare della serie poliziesca per riportare le parole della showrunner che ha definito triste il comportamento di alcuni irriducibili del capitolo con Woody Harrelson e Matthew McConaughey.

Il punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes dall’opera con Jodie Foster parla infatti di un’ottima risposta della critica, positiva al 92% e di una più fredda accoglienza per quanto riguardi il pubblico, che ha fatto registrare soltanto un 72% di giudizi che hanno apprezzato lo show trasmesso in Italia su Sky Atlantic e su Now.

In un tweet poi cancellato e le cui parole sono state condivise da Variety, la López avrebbe scritto: “Se vi è piaciuto l’episodio di True Detective: Night Country e avete un account su Rotten Tomatoes, perché non lasciate una recensione? I fanboy più accaniti della prima stagione sono in missione per trascinare il rating verso il basso, e la cosa è piuttosto triste, considerando tutte le recensioni a 5 stelle”

Quindi la produttrice ha addrizzato il tiro: “Molti adorabili fan sfegatati della stagione 1 sono stati disposti a provare qualcosa di nuovo, realizzato in gran parte per loro e per l’amore che provano per True Detective. Vi ringrazio gentilmente”.

In attesa di poter scoprire se i fan del primo capitolo si ricrederanno strada facendo a proposito di questa nuova stagione, vi lasciamo alla nostra recensione di True Detective: Night Country.