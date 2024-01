True Detective: Night Country, come finisce l'episodio 2 della serie con Jodie Foster?

True Detective è tornata su Sky con la nuova stagione. La serie antologica, intitolata Night Country nel quarto ciclo di episodi, è stata creata e interamente scritta da Nic Pizzolatto e ha conquistato critica e pubblico soprattutto con la prima stagione, risalente ormai a dieci anni fa, con Matthew McConaughey e Woody Harrelson.

Dal 15 gennaio su Sky Atlantic la stagione 4 ha debuttato con il primo episodio anche in Italia. In questi nuovi episodi la trama è ambientata a Ellis, in Alaska, un luogo in cui scompaiono, senza lasciare traccia, otto ricercatori scientifici. Si tratta di un caso che sembra legato all'uccisione di una ambientalista nativa americana avvenuto qualche anno prima. Ad indagare sulle sparizioni il capo della polizia del luogo, Liz Danvers (Jodie Foster) e la collega Angie Navarro (Kali Reis).



Ma come si conclude il finale del secondo episodio? Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di True Detective: Night Country. Ma quando esce il terzo episodio di True Detective 4 su Sky?



Mentre i corpi dei ricercatori si scongelano nella pista di pattinaggio su ghiaccio di Ennis, Danvers, Navarro e Peter (Finn Bennett), si mettono in viaggio per saperne di più sui ricercatori e sul loro scopo presso l'istituto di ricerca Tsalal. L'indagine si concentra principalmente su Raymond Clark perché molte persone della città che avevano in precedenza visitato l'istituto sostengono che si comportasse in modo strano. Prima dell'avvio dei titoli di coda, lo show svela come la scomparsa di Clark si colleghi all'omicidio di Annie K ma suggerisce anche che il suo destino potrebbe essere più complesso di quanto sembri a prima vista.

