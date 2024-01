True Detective: Night Country, tutto quello che dovete sapere sulla nuova stagione HBO

A dieci anni esatti dall'uscita della prima storica stagione creata da Cary Fukunaga e Nic Pizzolatto con protagonisti gli attori Matthew McConaughey e Woody Harrelson, torna con un nuovo ciclo di episodi la serie crime antologica per eccellenza, True Detective.

Questa quarta stagione - che abbiamo visto in anteprima nelle scorse settimane, e della quale vi parleremo nel dettaglio nei prossimi giorni - rappresenta una nuova incarnazione dello show, per la prima volta senza il suo creatore Nic Pizzolatto, e il cambio di corso si detonata anche dalla perdita dalla numerazione: non True Detective 4 bensì True Detective: Night Country, un nuovo capitolo creato, scritto e diretto dalla regista Issa López e con protagoniste la premio Oscar Jodie Foster, per la prima volta protagonista sul piccolo schermo, e Kali Reis (Catch the Fair One), alla guida di un cast che include anche Fiona Shaw (Harry Potter), Christopher Eccleston (Doctor Who) e John Hawkes (candidato agli Oscar per Un Gelido Inverno).

Fra thriller, l'horror e soprannaturale, tra Il silenzio degli innocenti e Wind River, tra True Detective e The Outsider di Stephen King (sempre prodotta da HBO), True Detective: Night Country racconta un'indagine oscura che prende il via durante l’ultimo giorno di sole dell’anno in Alaska, quando gli otto uomini che lavorano all’interno della Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia: per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) e Evangeline Navarro (Reis) dovranno prima confrontarsi con il loro lato oscuro, e scavare tra le inquietanti verità che giacciono sepolte sotto i ghiacci perenni.

True Detective: Night Country uscirà con un nuovo episodio a settimana in contemporanea assoluta con la messa in onda americana: iI primo dei nuovi sei episodi sarà in onda alle 3.00 della notte fra domenica 14 e lunedì 15 gennaio su Sky Atlantic, per poi essere riproposto in prima serata, dalle 21.15, lunedì sera. La nuova serie tv True Detective: Night Country sarà in programmazione dal 15 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.



Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di True Detective: Night Country.