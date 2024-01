True Detective: Night Country stava per avere due timeline come la prima stagione

True Detective: Night Country ha parecchi punti in comune con True Detective, la prima storica stagione della serie tv HBO creata da Nic Pizzolatto e diretta da Cary Fukunaga, ma a quanto pare inizialmente ne era stato previsto uno in più: quello della doppia linea temporale.

Durante un'intervista con The Hollywood Reporter, la showrunner/regista/scrittrice di True Detective: Night Country Issa López ha parlato della realizzazione di questa prima incarnazione dello show senza il creatore originale Nic Pizzolatto, svelando che inizialmente aveva esplorato l'idea di utilizzare più linee temporali, rispettando la tradizione della prima stagione di True Detective.

"Ho giocato con l'idea che avremmo avuto una storyline ambientata sei anni prima gli eventi principali, una storyline che avrebbe seguito il primo omicidio. Ma alla fine mi sono resa conto che non avrebbe aggiunto nulla alla storia che stavo raccontando, tranne parecchie difficoltà al reparto dei truccatori. C'era qualcosa di interessante nel non conoscere il passato delle protagoniste, nel non vederlo per poi scoprirlo lentamente di episodio in episodio. Cosa è successo veramente tra loro? Qual è la loro storia? Ho scritto sei diverse versioni della trama di questa serie, e ho creato diversi retroscena sulle protagoniste, al punto che abbiamo potuto scegliere cosa rivelare e cosa tenere segreto. È stato un lusso che ho potuto concedermi grazie alla storyline singola nel presente, credo sia stata la scelta giusta seguire questa strada."

