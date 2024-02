True Detective Night Country, quanto durerà l'episodio finale?

True Detective: Night Country si sta avviando verso il suo epilogo e presto scopriremo se la serie con protagoniste Jodie Foster e Kali Reis risponderà a tutti gli interrogativi lasciati aperti fino a questo momento.

Contrariamente alle stagioni precedenti, composte da 8 episodi, il quarto capitolo della serie antologica creata da Nic Pizzolatto si concluderà con l'episodio numero 6.

Molti si stanno chiedendo se il finale di True Detective: Night Country riuscirà ad eguagliare la conclusione della prima stagione con protagonisti Matthew McConaughey e Woody Harrelson, ricordata ancora come il punto più alto dello show targato HBO. Nonostante la bocciatura di True Detective 4 da parte di Nic Pizzolatto, le intrinseche qualità della sceneggiatura e l'alto tasso di tensione e colpi di scena lascerebbero ben sperare. Ma quanto dovremo attendere per saperlo e, soprattutto, quanto durerà l'episodio conclusivo?

Il finale di stagione di True Detective: Night Country debutterà negli Stati Uniti il 18 febbraio e verrà trasmesso in streaming in contemporanea su Now. La puntata dovrebbe essere leggermente più lunga delle precedenti, con una durata di circa 80 minuti.

Casomai foste rimasti indietro, vi ricordiamo che l'episodio 5 di True Detective: Night Country (la cui uscita è stata anticipata a causa della concomitanza negli States con il Super Bowl) è attualmente disponibile On Demand.