True Detective: Night Country, quanto durerà l'episodio numero 4?

Ormai il successo di pubblico di True Detective: Night Country è assodato, con tre puntate già uscite e la quarta pronta ad arrivare su Sky e NOW in Italia. Ma quanto durerà esattamente l'episodio numero quattro?

Come vi dicevamo True Detective: Night Country è un successo su HBO, e chissà che il formato da 6 episodi invece che i canonici 8 non possa essere d'aiuto per quanto riguarda il ritorno del pubblico.

Comunque, la quarta puntata di True Detective: Night Country durerà 61 minuti, rimanendo quindi sulla scia delle precedenti che si attestavano sempre intorno all'ora per quanto riguarda la durata.

Il quarto episodio arriverà quindi come sempre nella notte tra domenica e lunedì su Sky e NOW, per poi essere rimandato in onda il 5 sera.

Chissà se in questi prossimi sessanta minuti avremo delle risposte su quello che sta nascondendo Hank, sulle visioni di morte di Liz o Navarro, oppure sul caso che le ha viste coinvolte in prima persona in passato, che probabilmente ha portato alla rottura del loro rapporto.

Voi comunque state seguendo True Detective 4 oppure no? Vi sta piacendo la serie? Diteci tutto nei commenti, noi vi lasciamo ancora la nostra recensione di True Detective Night Country, nel caso in cui non l'aveste letta.