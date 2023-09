True Detective: Night Country, HBO rinvia la data d'uscita!

Dopo averla anticipata da oltre un anno, True Detective: Night Country, ovvero la quarta stagione della serie antologica creata da Nic Pizzolatto, subirà uno slittamento per quanto riguarda la sua data d'uscita su HBO. I nuovi episodi avrebbero dovuto fare il loro debutto su HBO e Max quest'anno e non si conosce ancora il motivo del rinvio.

Non era stata annunciata in precedenza una data specifica per la première, ma il quarto capitolo della serie antologica poliziesca della HBO era stato incluso nel trailer di presentazione della programmazione 2023 di Max come uno dei suoi prossimi prodotti originali che avrebbero dovuto debuttare quest'anno. Il sito web della serie riporta ora la data del 2024 e la HBO ha confermato che il debutto è slittato a gennaio.

Il motivo esatto del rinvio non è noto, ma molte serie televisive e film sono stati rimandati a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori in corso. Qui potete guardare il trailer di True Detective 4.

Con protagoniste Jodie Foster e Kali Reis nei panni dei due nuovi detective, in Night Country, quando la lunga notte invernale cala a Ennis, in Alaska, gli otto uomini che gestiscono la stazione di ricerca artica Tsalal scompaiono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) devono confrontarsi con il loro passato e con le oscure verità che giacciono sotto i ghiacci dell'Artico.

Nel cast troveremo anche John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw, Finn Bennett, Anna Lambe, Aka Niviâna, Isabella Star Lablanc e Joel D. Montgrand.

Issa López è showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva e ha diretto tutti gli episodi. La Foster è anche produttrice esecutiva insieme a Barry Jenkins, Adele Romanski e Mark Ceryak per Pastel, Mari Jo Winkler, Chris Mundy, Alan Page Arriaga, Steve Golin, Richard Brown, Woody Harrelson, Matthew McConaughey, Cary Joji Fukunaga e Nic Pizzolatto. Princess Daazhraii Johnson, Cathy Tagnak Rexford e Sam Breckman sono i produttori.