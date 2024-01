True Detective: Night Country è stata ispirata da Billie Eilish: 'La ascoltavo sempre'

Billie Eilish, che ha recentemente vinto un Golden Globes per la sua canzone in Barbie, ha ispirato la showrunner di True Detective: Night Contry Issa Lopez, al punto tale da inserire la sua canzone "bury a friend" nei titoli di testa della quarta stagione della serie.

È una canzoncina così dark, malinconica, divertente e sinistra e ho pensato che potesse assolutamente funzionare. Amo il fatto che sia così inaspettata: non sembra che si possa passare così improvvisamente a Billie Eilish, eppure riesce a funzionare così bene. La sequenza dei titoli di testa doveva essere memorabile tanto quanto quella delle stagioni precedenti, ma doveva anche distinguersi" ha dichiarato la showrunner in un'intervista per IndieWire. "Ho iniziato a scriverla durante il lockdown e stavo ascoltando Billie Eilish giorno e notte. L'ironia, la malinconia e la poesia di Billie ha plasmato molto di ciò che sta succedendo nella serie. E poi quella canzone in particolare, era così strano perchè ho pensato alla lingua e al seppellire un amico e al camminare sul vetro - tutti elementi presenti anche nello show. Poi mentre scrivevo ho iniziato a prestare attenzione al testo ed ero tipo: "È pazzesco. È pazzesco il fatto che uno per uno, tutti gli elementi della serie sono nella canzone" ha aggiunto Lopez.

La showrunner ha proseguito parlando del processo di ideazione dei titoli di testa: "Abbiamo deciso di spargere alcuni indizi di ciò che vedrete durante lo show. Dopo aver scelto la canzone, le immagini erano il passo successivo perchè non volevo mettere le stesse immagini bruciate [come nella prima stagione]. Non solo perchè era già stato fatto in True Detective, ma anche perchè era stato fatto in molte altre serie dopo True Detective". In collaborazione con Peter Anderson Studio, una compagnia di visual design specializzata in titoli di testa, Lopez ha ideato una combinazione tra la musica di Billie Eilish e un'iconografia inquietante legata alla narrazione di Night Country. Strade tortuose coperte dalle neve, ossa e parti del corpo che galleggiano nell'acqua ghiacciata, un orso polare con un occhio solo e facce sfocate sono gli elementi visivi dei titoli di testa della quarta stagione di True Detective. Un grandioso incubo gelido, come l'abbiamo definita nella nostra recensione di True Detective: Night Country.