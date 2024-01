True Detective Night Country, quando e a che ora esce l'episodio 2

La nuova serie tv HBO True Detective: Night Country ha fatto finalmente il suo esordio in contemporanea negli Stati Uniti e in Italia con la messa in onda in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, ma quando e a che ora esce l'episodio 2?

Su Sky e in streaming solo su NOW la serie sarà in onda con un nuovo episodio a settimana in contemporanea assoluta con l'uscita americana: il primo dei nuovi sei episodi è andato in onda alle 3:00 della notte fra domenica 14 e lunedì 15 gennaio su Sky Atlantic, per poi essere riproposto in prima serata dalle 21:15 lunedì sera, e la stessa cosa succederà con il secondo episodio, che esordirà alle 3:00 di notte tra domenica 21 gennaio e lunedì 22 gennaio, per poi tornare in prima serata lunedì alle 21:15.

Ricordiamo che la quarta stagione di True Detective è creata, scritta e diretta da Issa López e vede nel cast il premio Oscar Jodie Foster, per la prima volta protagonista sul piccolo schermo, e Kali Reis (Catch the Fair One), a formare la coppia di investigatrici al centro dell’indagine raccontata nei nuovi episodi. Questa nuova incarnazione dello show è la prima senza il creatore Nic Pizzolatto, autore di tutte le precedenti stagioni, qui tornato in qualità di produttore al fianco di Matthew McConaughey e Woody Harrelson.

Per altri contenuti scoprite qual è la trama di True Detective: Night Country.