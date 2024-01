True Detective: Night Country, quando esce il terzo episodio?

La quarta stagione di True Detective, sottotitolata come noto Night Country, è già entrata nel vivo della sua narrazione con i misteri che stanno cominciando a moltiplicarsi a dismisura. In più l'aggiunta di un possibile elemento soprannaturale tinge il tutto di un'atmosfera particolare. Scopriamo quando uscirà il terzo episodio e la sua durata.

Il terzo episodio di questa Stagione 4 sarà trasmesso su HBO il 28 gennaio prossimo. In Itala arriverà il giorno dopo su Sky e in streaming su Now nella versione sottotitolata in italiano, mentre per la versione doppiata gli spettatori abbonati dovranno attendere la settimana successiva.

Per quel che riguarda la durata dell'episodio, al momento non si conosce il minutaglie esatto, ma dovrebbe continuare il trend della stagione e di quelle precedenti, assestandosi su circa 40-50 minuti. Scoprite quanti ascolti ha totalizzato True Detective 4 dopo il debutto.

Nel trailer dell'episodio 3 continuiamo a seguire Liz Danvers (Jodie Foster), Evangeline Navarro (Kali Reis) e il mistero degli uomini scomparsi. L'ultima stagione della serie antologica della HBO, ambientata in Alaska, segue le indagini sulla scomparsa di otto uomini dalla Tsalal Research Station. Il finale del primo episodio di True Detective: Night Country si concludeva con la scoperta da parte di Danvers e Navarro dei corpi di alcuni ricercatori congelati nel ghiaccio.

Il trailer riprende con l'APF alla ricerca del sospettato Raymond Clark, uno degli otto ricercatori che si presume sia ancora vivo. Alla fine, la ricerca sembra portare alla luce alcuni nuovi segreti sull'indagine.

Il secondo episodio di True Detective: Night Country ha rivelato che uno dei ricercatori congelati nel ghiaccio è ancora vivo dopo che gli è stato accidentalmente staccato un braccio. Anche se non è chiaro se il ricercatore sopravviverà dopo l'amputazione del piede e il coma indotto, il fatto che sia ancora vivo suggerisce che siano stati congelati nel ghiaccio solo per poche ore, anziché per tutti i tre giorni in cui sono mancati. Ciò è confermato dal fatto che i loro vestiti, accuratamente piegati, non sono stati rovinati dai giorni di neve.

Forse più importante per l'indagine è la scoperta che Clark e Annie K, che avevano entrambi tatuaggi a spirale sui loro cadaveri, avevano una relazione segreta. Inoltre, la scoperta di Navarro nella roulotte di Clark mostra un gigantesco simbolo a spirale dipinto sul soffitto, insieme a diverse bambole di paglia che sembrano collegarsi alla terza stagione di True Detective, in quanto è stato teorizzato che "sono un segno di gruppi di pedofili - come la spirale storta".

L'episodio 2 di Night Country, inoltre, continua a rafforzare i suoi riferimenti alle stagioni 1 e 3, sollevando allo stesso tempo ancora più domande, alcune delle quali, si spera, troveranno risposta nel terzo episodio.

Non ci resta che attendere, quindi, il 28 gennaio prossimo.