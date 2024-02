True Detective: Night Country, la reazione di Kali Reis al finale sconcertante di episodio

Il quarto episodio di True Detective: Night Country ha scioccato gli spettatori, offrendo le sequenze maggiormente inquietanti e soprannaturali dell'ultima stagione dello show antologico creato da Nic Pizzolatto. Un plot twist che ha sconvolto gli stessi protagonisti della serie. Kali Reis ha commentato la svolta nella trama.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su True Detective: Night Country.



Nel finale dell'episodio 4 di True Detective assistiamo alla morte di un personaggio particolarmente amato. Un duro colpo soprattutto per Evangeline Navarro, interpretata da Kali Reis: la sorella Julia, dopo aver visto una terrificante entità nella sua stanza la Vigilia di Natale e aver sopportato visioni disturbanti per parecchi anni si è tolta la vita. E proprio come accadde a Travis, Julia è uscita al buio ed è annegata nel mare ghiacciato. Una perdita sconvolgente per Navarro.



"In quel momento, l'unica cosa che tiene insieme Navarro, oltre al fatto che ha una passione insaziabile per aver giustizia, specialmente per le donne, è sua sorella Julia. L'unica cosa che la tiene insieme per evitare che sprofondi nel baratro. Quindi, una volta che sua sorella se ne va, lei si sente come se avesse fallito. È spaventata perché sa che sta per cadere a pezzi. Ma vuole sentire qualcosa. Qual è la cosa migliore che posso sentire? Sono arrabbiata, andrò a cercare una rissa" spiega Reis riguardo al suo personaggio.



"L'ira è il livello superiore di così tante emozioni. È la più facile da raggiungere per prima e la più repentina. Navarro è pronta e tutto si traduce in rabbia. È lì che vuole sentire qualcosa, perché sapeva che Julia stava affrontando così tanto dolore. Sapeva che questo giorno sarebbe arrivato e voleva solo salvare sua sorella. [...] Ha bisogno di sentire fisicamente quel dolore" ha concluso.

Scoprite la nostra recensione di True Detective 4, disponibile su Sky e NOWTv.