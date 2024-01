True Detective: Night Country è un sequel diretto della prima stagione?

Fin dalle prime immagini della promozione, era chiaro che il torno di questa True Detective: Night Country sarebbe stato molto simile alle atmosfere della prima leggendaria stagione dello show, con l'intenzione palese di HBO di riportare il pubblico che aveva amato la storia ad appassionarsi anche a questa. Ma si tratta quindi di un sequel diretto?

Gli inquietanti elementi soprannaturali e la presenza della sempre agghiacciante illustrazione a spirale hanno fatto pensare a Rust Cohle e Marty Hart e al mistero della Louisiana durato decenni. Detto questo, Night Country è una storia completamente nuova, ambientata in Alaska e con un gruppo di personaggi completamente nuovo. È davvero collegata alla Stagione 1 o stiamo tutti sperando che queste easter eggs di Night Country si tramutino in qualcosa di concreto?

Con la messa in onda dei primi due episodi di Night Country, i collegamenti con la prima stagione di True Detective continuano ad essere molti. I riferimenti sembrano andare al di là di semplici cenni o omaggi e i fan di tutto il mondo si chiedono se Night Country sia in realtà un sequel vero e proprio dello show originale. Avete letto l'esilarante recensione di Paul Schrader?

Partiamo prima di tutto dalle cose più ovvie. Il disegno a spirale che ha segnato la Stagione 1 di True Detective è già un punto focale di Night Country. Il disegno è stato tracciato sulla testa di un ricercatore morto e tatuato sulla schiena di Annie K, una donna del posto trovata morta sei anni prima. Un altro ricercatore, Clark, si è rivelato avere una sorta di relazione con Annie e si è fatto tatuare lo stesso marchio sul petto dopo la sua morte.

Ci sono anche riferimenti più indiretti alla spirale, come quando Danvers sparge le foto dei ricercatori e queste formano una spirale sul pavimento sotto di lei.

Di per sé, la spirale può essere considerata solo un'inquietante opera d'arte occulta che fa riferimento al motto generale di True Detective, "Time is a flat circle". È rappresentativo non solo del male ricorrente nel mondo, ma anche di come la nostra storia tenda a ripetersi continuamente.

Dopo il primo episodio di Night Country è circolata una teoria secondo cui Travis, il fantasma che ha condotto Rose ai corpi dei ricercatori, fosse in realtà il padre del protagonista della prima stagione, Rust Cohle. Dopo tutto, a un certo punto Rust ha affermato che suo padre era andato in Alaska e stava morendo di cancro. Per non parlare della somiglianza tra i due.

Il secondo episodio di Night Country ha confermato questo legame. Rose ha rivelato a Navarro che Travis stava morendo di leucemia, prima di ritirarsi a morire tra i ghiacci anni prima. Lo ha anche chiamato con il suo nome completo: Travis Cohle (ortografia confermata dai sottotitoli della HBO).

Tutto ciò che sappiamo sul padre di Rust è in linea con il misterioso personaggio di Travis in Night Country. È improbabile che Matthew McConaughey compaia, ma ci sono sicuramente dei legami profondi con la storia di Rust.