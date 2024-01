True Detective: Night Country è sempre più un successo: i numeri di HBO salgono ancora

La nuova serie HBO True Detective: Night Country ha superato il giro di boa con la messa in onda del terzo episodio dei sei totali, ma il network continua a registrare un incremento nei dati degli ascolti.

Di settimana in settimana, infatti, la nuova incarnazione di True Detective ha fatto segnare ottimi ascolti per la HBO, dimostrando che il il franchising ha ancora molta energia nel serbatoio e molti fan disposti a sintonizzarsi: ad esempio, il secondo episodio di True Detective: Night Country ha registrato 2,6 milioni di spettatori, superando i numeri di ogni episodio di The White Lotus, un'altra serie antologica di successo su HBO. Nella terza settimana, questi numeri sono aumentati ancora di più, con l'episodio 3 di True Detective: Night Country che ha registrato 2,7 milioni di spettatori in America, nonostante si sia dovuto 'scontrare' con il campionato NFC in diretta sulla Fox.

Si tratta di numeri importanti per la nuova stagione della serie tv crime, la prima senza il creatore originale Nic Pizzolatto, rimasto solo in qualità di produttore e sostituito nel ruolo di showrunner dalla regista e sceneggiatrice Issa Lopez, che ha preso in mano il controllo creativo totale per la nuova indagine con protagoniste Jodie Foster e Kali Reis nei ruoli principali.

