True Detective: Night Country supera The White Lotus nei rating di HBO

Con la messa in onda del suo secondo episodio, True Detective: Night Country ha già infranto un importante traguardo per quanto riguarda i risultati degli ascolti in casa HBO. La quarta stagione della serie, che vede protagoniste Jodie Foster e Kali Reis, ha già superato il record di visualizzazioni del network che apparteneva a The White Lotus.

Nonostante i vari cambiamenti e il tempo trascorso dall'ultima stagione, Night Country ha conquistato gli spettatori, soprattutto nella sua seconda settimana di programmazione. Il secondo episodio di True Detective: Night Country è andato in onda domenica ed è stato un grande successo di ascolti per la HBO. Infatti, questo nuovo episodio è riuscito a superare persino l'episodio più performante di un'altra recente serie antologica della HBO, l'acclamata The White Lotus.

L'episodio in questione ha registrato un'impennata del 28% rispetto all'episodio di debutto della scorsa settimana, per un totale di 2,6 milioni di spettatori, sintomo che la stagione sta ricevendo un enorme apprezzamento e il passaparola ha fatto il suo dovere. Questo dato include gli spettatori della stessa serata della HBO e del servizio di streaming Max.

Nelle due stagioni di The White Lotus, l'episodio più visto della serie aveva registrato 2,3 milioni di spettatori nella stessa serata. Per darvi un'idea ancora chiara, questi numeri collocano True Detective: Night Country alla pari con gli episodi della stagione finale di Succession.

L'amore dei fan per True Detective si è rinnovato anche con Night Country, quindi, portando avanti questa tradizione di scavare in profondità in ogni episodio e di inseguire le varie teorie com'era accaduto con la prima indimenticabile stagione del 2014. Sembra persino che ci sia un legame tra Night Country e l'originale True Detective, in particolare per un personaggio che potrebbe essere direttamente imparentato con il Rust Cohle di Matthew McConaughey.

Tuttavia, non c'è stata alcuna conferma che i due personaggi siano collegati, ma tutte le prove rivelate finora indicano che il padre di Rust è profondamente legato alla storia di Night Country.

Vedremo come performerà il terzo episodio di Night Country, previsto per domenica prossima su HBO. Ricordiamo che gli episodi di True Detective: Night Country possono essere visti su Sky e in streaming su Now.