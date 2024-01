True Detective: Night Country, è virale l'ennesima esilarante recensione di Paul Schrader

Mentre True Detective: Night Country, continua ad appassionare i fan e a ricevere apprezzamenti dalla critica, è diventata virale la recensione della serie pubblicata su Facebook dal critico, regista e sceneggiatore Paul Schrader alle prese, evidentemente, con una serata difficile per esprimere la propria opinione sul prodotto con Jodie Foster.

Dopo aver parlato degli easter egg nel primo episodio di True Detective: Night Country, torniamo ad occuparci della serie HBO trasmessa in Italia su Sky Atlantic e Now per riportare la bizzarra recensione condivisa da Schrader sul proprio profilo del social network di Meta.

Il parere, diventato presto virale, comincia in modo più o meno preciso, per perdersi in modo quasi inverosimile nella parte finale: “I veri geni del cinema idiosincratico sembrano semplicistici in superficie, ma impossibili da emulare. Testimone del chiasso di Wender a Toyko, che si prende tempo per fare un David Lunch. David è generoso. Sono stato influenzato da lui. Ma emularlo? È come scalare gli SLOO9Pi di mR. CLDDDDDDDDDDCC”.

La spiegazione del finale confuso e incomprensibile è arrivata dallo stesso filmmaker che, sotto i commenti, ha dato la colpa, forse soltanto in maniera scherzosa, all’Ambien, sonnifero già sotto la lente d’ingrandimento per i suoi effetti allucinogeni e dissociativi.

La recensione di Schrader ha destato sorpresa tra gli appassionati di cinema, con alcuni utenti che hanno fatto notare come, in un mondo di critica cinematografica sempre più pervasiva e in qualche modo scontata, quella del regista appaia come una vera e propria boccata d’aria fresca.

Tornando a parlare dello show televisivo e in attesa di scoprire come verrà accolta la stagione nella sua interezza, vi lasciamo alla nostra recensione di True Detective: Night Country.