True Detective: Night County, Jodie Foster tra i ghiacci dell'Alaska nel nuovo trailer

Una serie come True Detective non ha certamente bisogno di presentazioni. Lo show rappresenta probabilmente uno dei pilastri del genere crime sul piccolo schermo, ed ormai giunta alla sua quarta stagione sembra proprio che le cose si facciano veramente intense! Nel cast dei nuovi episodi anche la celebre Jodie Foster.

Ecco quindi che nel mentre che ci chiediamo se avete letto la nostra recensione della prima stagione di True Detective, andando in calce a questa notizia potete finalmente dare anche uno sguardo al trailer dei nuovi episodi dello spettacolo.

Come possiamo notare le puntate saranno incentrate su uno sceriffo impegnato ad indagare su una serie di omicidi che si protrae tra i ghiacci dell'Alaska, nel mentre che atmosfere oscure e ricche di suspense ci ricordano che niente di quello che vediamo è mai davvero come sembra in questo show.

Di certo non sembra lasciare molto spazio ad interpretazioni, True Detective è dopo tutto una delle punte di diamante di HBO e questa nuova stagione sembra non voglia essere da meno. Dunque non ci resta che aspettare il prossimo 14 Gennaio per saperne di più. Voi che ne dite?

Nell'attesa, se ve la foste persa, ecco la nostra recensione de I Segreti di Wind River, altro crime ambientato sulla neve con protagonisti alcune vecchie conoscenze che i fan dell'MCU riconosceranno senz'altro.