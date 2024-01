True Detective: Night County, promossa o bocciata? Online le prime recensioni

True Detective sta per tornare con la quarta stagione. La serie antologica creata da Nic Pizzolatto è pronta a riprendersi la scena con il quarto ciclo di episodi intitolato Night Country, in cui è protagonista l'attrice premio Oscar Jodie Foster. Nel frattempo online sono comparse le prime recensioni: promossa o bocciata?

Night Country è ambientata in Alaska, a pochi giorni dal Natale, quando inizia la lunga notte dell'inverno e un giallo sta per investire la cittadina di Ennis. Otto lavoratori della Tsalal Arctic Research Station scompaiono nel nulla, senza lasciare traccia.



La quarta stagione di True Detective arriverà in Italia dal 15 gennaio su Sky e NOWTv ma online sono già comparse le prime recensioni.

Secondo The Hollywood Reporter, la quarta stagione di True Detective è un ritorno alle origini, un continuo riferimento alla prima stagione dello show, tutt'oggi quella di maggior successo, strizzando un po' troppo l'occhio ai fan in parecchi frangenti.

Independent sottolinea l'ottima performance di Jodie Foster, definita 'elettrizzante' in occasione del suo ritorno sul piccolo schermo a distanza di cinquant'anni dall'ultima volta.

Viene definita una 'rivelazione' l'ex pugile Kali Reis, al suo terzo ruolo davanti alla macchina da presa.



Rolling Stone definisce 'imperdibile' la quarta stagione con Jodie Foster, imperniata su un'avvincente e misteriosa trama alle porte dell'Artico. Issa López, regista della nuova stagione, ha dichiarato:"Dove True Detective è maschio e sudato, Night Country è freddo e buio, ed è femmina".



Inizialmente, Night Country è nata come serie tv indipendente di HBO, totalmente slegata da True Detective ma successivamente lo studio ha deciso di trasformarla nella quarta stagione della serie antologica.