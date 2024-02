True Detective rinnovato per una quinta stagione! Issa Lopez è ancora showrunner

True Detective: Night Country ha fatto grandi numeri e con una performance di questo tipo lo show si è avviato verso la strada del rinnovo. Rinnovo che, a meno di una una settimana dalla messa in onda dell'ultima puntata, è arrivato: True Detective 5 si farà!

L'annuncio di HBO accompagna anche la conferma di Issa Lopez come showrunner della nuova stagione della serie antologica e non solo: Lopez, infatti, ha firmato un contratto quinquennale con l'emittente televisiva impegnandosi nella stesura di contenuti esclusivi per HBO e Max.

Fin dal suo debutto, True Detective: Night Country ha catturato il pubblico confermandosi la stagione più vista di tutta la serie di True Detective e battendo anche l'iconica prima stagione dello show con Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Le critiche non sono mancate, soprattutto alle battute finali: gli ultimi minuti di True Detective 4 non hanno convinto e nelle polemiche sul finale si è fatto avanti persino Nic Pizzolatto, creatore della serie thriller. Tuttavia questo non ha ostacolato i piani di Issa Lopez che si avvia verso una nuova avventura con HBO.

"Issa Lopez è quel talento unico e raro che parla direttamente allo spirito creativo di HBO - ha detto Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo della programmazione HBO e responsabile delle serie e dei film drammatici di HBO - ha diretto True Detective: Night Country dall'inizio alla fine, senza mai vacillare, ha reso questa stagione del franchise un enorme successo".

Cosa possiamo aspettarci dalla nuova stagione di True Detective?