True Detective, riprese terminate per la terza stagione della serie HBO

Come riporta quest'oggi il Fayetteville Flyer, giornale locale della cittadina di Fayetteville, in Arkansas, location della produzione, la riprese dell'attesissimo True Detective 3 di casa HBO sono ufficialmente terminate, lasciando adesso spazio alla delicata fase post-produttiva, tra montaggio e marketing.

Protagonisti della nuova storia imbastita da Nic Pizzolato saranno Mahershala Ali e Carmen Ejogo, accompagnati da Stephen Dorff, Scott McNairy, Ray Fisher e Mamie Gummer. La trama ruoterà attorno a un macabro omicidio avvenuto nel cuore del Ozark: un mistero che si trascinerà per decenni, raccontato in tre diversi periodi.



In una recente intervista, Nic Pizzolatto ha avuto modo di parlare della location della terza stagione e del ritorno alle atmosfere della prima, dopo un'accoglienza tutt'altro che positiva della seconda, davvero molto criticata. Queste le sue parole: "Il mistero dei boschi profondi. La nebbia sulle cime delle montagne. I fiumi. L’acqua. Quello, anche, che hanno da raccontare gli edifici delle vite che li hanno abitati e delle loro stesse vite. La gente dovrà vedere il luogo come fosse una vera e propria estensione dei personaggi, qualcosa che sia in grado di incarnare i viaggi emozionali dei personaggi mentre, allo stesso tempo, li influenza questi viaggi."



Esattamente come la prima, lodatissima stagione della serie, Pizzolatto sarà l'unico autore, fatta eccezione per l'Episodio 4, scritto insieme al collega David Milch. Pizzolatto dirigerà anche diversi episodio insieme a David Sackheim (Il Trono di Spade, Better Call Saul), mentre Jeremy Saulnier (Blu Ruin, Green Room) si è occupato della regia dei primi due episodi prima di abbandonare per impegni presi in precedenza -anche se si pensa ci siano state divergenze creative con Pizzolatto.



True Detective 3 dovrebbe debuttare sulla HBO nel corso del 2019, ma al momento non ci sono annunci ufficiali sulla data della premiere.