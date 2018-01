True Detective, Scoot McNairy si unisce al cast della terza stagione

La terza stagione disi arricchisce di una new entry importante. Si tratta di, reduce da un proficuo 2017 in termini di apparizioni televisive.

L'attore e produttore cinematografico statunitense, che lo scorso anno è stato impegnato in Godless e Fargo, vestirà i panni di Tom, un padre che viene colpito da una terribile perdita che legherà il suo destino a quello dei due detective coinvolti nell'indagine di un caso complesso.

Il protagonista di True Detective 3 sarà il premio Oscar Mahershala Ali (Moonlight), che verrà affiancato da Stephen Dorff e Carmen Ejoo. Jeremy Saulnier (Green Room) co-dirigerà il tutto assieme a Nick Pizzolatto, creatore della serie, che si occuperà della stesura di nove dei dieci episodi previsti. Il premio Emmy David Milch, invece, scriverà e dirigerà il quarto episodio.

Il racconto si sposterà, stavolta, negli Ozarks per raccontare di un macabro crimine e la successiva investigazione che tornerà indietro di diverse decadi. La terza stagione di True Detective arriverà su HBO soltanto nel 2019, anno in cui verrà trasmessa anche l'ultima de Il Trono di Spade.

Per ingannare la lunga attesa, i fan potranno godersi un 2018 all'insegna di grandi ritorni su HBO come quelli di Westworld, The Divorce, Silicon Valley e Veep.