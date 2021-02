True Detective: la stagione 4 si farà, ma forse non come vorrebbero i fan!

Nel corso di una recente intervista promozionale Casey Bloys, chief content officer di HBO e del servizio di streaming on demand HBO Max, ha svelato i piani per l'attesissima quarta stagione di True Detective.

Stando a quanto riportato su Deadline, HBO è attualmente impegnata nelle prime fasi di assemblaggio di un team di sceneggiatori per la stagione 4 ma, dettaglio fondamentale, il creatore della serie Nic Pizzolatto non farà parte del progetto.

Lo sceneggiatore è stato determinante per il successo di True Detective avendo scritto tutte e tre le stagioni precedenti, tuttavia nella storia della televisione non sarebbe il primo showrunner a vedere la sua creazione continuare senza di lui. Bloys ha parlato con la pubblicazione sul come HBO stia cercando di trovare una strada da percorrere senza l'uomo che ha contribuito a dare vita al mondo di True Detective.

"Possiamo dire con certezza che stiamo lavorando con un paio di scrittori per trovare il tono giusto per la quarta stagione. È sicuramente qualcosa che potrebbe essere molto interessante e penso che sia curioso riscoprire quel mondo tramite nuova voce", ha detto Bloys. "La qualità è ciò che ci guiderà, come sempre, quindi se ci dovessimo trovare lo script giusto, uno che non sia ripetitivo e che abbia quel livello di qualità che riteniamo soddisfacente, andremo avanti. Di certo non faremo qualcosa solo per il gusto di farlo."

Due anni fa, Pizzolatto aveva anticipato alcune idee ambiziose per la prossima stagione, e che qualora avesse avuto l'opportunità di svilupparle sarebbero state comunque le sue ultime per True Detective.

Per altri approfondimenti recuperate la nostra recensione di True Detective 3.