True Detective, quante stagioni ci saranno ancora?

Quante altre stagioni di True Detective ci saranno in futuro? Ecco tutto quello che dovete sapere sui prossimi appuntamenti con l'acclamata serie televisiva crime di HBO creata da Nic Pizzolatto.

Dopo il successo delle prime tre stagioni, True Detective tornerà con una quarta stagione, intitolata ufficialmente True Detective: Night Country: questa nuova incarnazione della serie sarà un vero e proprio cambio di rotta rispetto alle precedenti, non solo per il fatto che True Detective 4 sarà anche la prima stagione ad avere un sottotitolo ufficiale.

Dovete sapere, infatti, che per la prima volta in assoluto True Detective 4 non sarà scritta da Nic Pizzolatto, il creatore della serie e showrunner delle precedenti tre stagioni. Senza più Pizzolatto, True Detective: Night Country è stata creata, scritta e diretta da Issa Lòpez, e - un'altra prima volta per il franchise - avrà per protagoniste due detective donna, interpretate da Jodie Foster, premio Oscar per Sotto Accusa e Il Silenzio degli Innocenti, e da Kali Reis, star di Catch the Fair One. Nel cast, oltre a loro, anche John Hawkes (candidato agli Oscar per Un Gelido Inverno), Christopher Eccleston (The Leftovers), Fiona Shaw (Harry Potter) e Anna Lambe (The Grizzlies).

Al momento non sono noti i piani di HBO per il futuro di True Detective dopo Night Country: per l'annuncio di un eventuale quinta stagione bisognerà aspettare la messa in onda della quarta serie, tenendo presente che quest'ultima stagione arriverà a ben quattro anni di distanza da True Detective 3 con Mahershala Ali.

Restate sintonizzati per tutte le prossime novità e tutti i prossimi approfondimenti.