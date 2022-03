True Detective: svelato il titolo della quarta stagione

True Detective 4 si farà, come annunciato poco più di un mese fa dalla HBO. Da allora abbiamo avuto poche notizie sulla prossima stagione, ma Bloys aveva assicurato che si stavano sviluppando varie idee. Oggi sembra che sia stata definita una trama di base, perché è stato annunciato il nuovo titolo dello show.

True Detective: Night Country, questo il titolo della quarta stagione, come riportato da Deadline, in cui molto probabilmente non tornerà il creatore della serie Nic Pizzolatto. Quest'ultimo, infatti, non è menzionato da nessuna parte. Nel rapporto c'è invece il nome di Sam Levinson di Euphoria, che avrebbe sviluppato una sua versione della season, e viene menzionata anche Lucia Puenzo, che potrebbe aver lavorato ad un'altra versione ancora. Lo stesso Pizzolatto aveva precedentemente sviluppato un'idea per una quarta stagione, ma apparentemente se n'è andato dopo aver firmato un accordo esclusivo con FX Networks.

Per quanto riguarda la produzione ci saranno invece Issa López e Barry Jenkins. López, nota per il film del 2017 Tigers Are Not Afraid, avrà anche il compito di scrivere e dirigere l'episodio pilota. Jenkins, invece, vincitore di un Academy Award per il miglior film con Moonlight nel 2017, sarà produttore esecutivo con la sua società Pastel, che ha un primo accordo con HBO.

Adesso restiamo in attesa di novità sulla quarta stagione di True Detective che, considerando che un team è stato già definito, potrebbero arrivare presto.