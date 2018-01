True Detective, la terza stagione arriverà su HBO nel 2019

Bisognerà pazientare ancora un pò ed attendere altri due anni per vedere all'opera le nuove storie di, autore e sceneggiatore di

Dopo la cocente delusione dei fan nei confronti della seconda stagione, HBO sta facendo di tutto per correre ai ripari con una terza che riporti True Detective ai fasti di un tempo. Sebbene la produzione inizierà nel mese di febbraio, il presidente della programmazione di HBO Casey Bloys ha annunciato che la nuova stagione arriverà soltanto nel 2019, anno in cui verrà trasmessa anche l'ultima de Il Trono di Spade.

Il protagonista di True Detective 3 sarà il premio Oscar Mahershala Ali (Moonlight), che verrà affiancato da Stephen Dorff e Carmen Ejoo. Jeremy Saulnier (Green Room) co-dirigerà il tutto assieme a Nick Pizzolatto, creatore della serie, che si occuperà della stesura di nove dei dieci episodi previsti. Il premio Emmy David Milch, invece, scriverà e dirigerà il quarto episodio.

Il racconto si sposterà, stavolta, negli Ozarks per raccontare di un macabro crimine e la successiva investigazione che tornerà indietro di diverse decadi.

Per ingannare la lunga attesa, i fan potranno godersi un 2018 all'insegna di grandi ritorni su HBO come quelli di Westworld, The Divorce, Silicon Valley e Veep.