True Lies, cancellata dopo appena una stagione la serie con Steve Howey e Ginger Gonzaga

Per il dispiacere dei fan, True Lies (serie con la partecipazione di Steve Howey e Ginger Gonzaga) non tornerà per una nuova stagione: il reboot dell'originale film di James Cameron del 1994 è stato infatti ufficialmente cancellato da CBS a seguito dei bassi ascolti.

Creato da Matt Nix, lo show ruotava intorno alla storia della casalinga di periferia Helen Tasker (Gonzaga) e della sua scoperta che il marito Harry Tasker (Howey) sia non un consulente informatico, bensì una spia internazionale con lo scopo di salvare il mondo e il loro matrimonio. Nel cast, figuravano anche Mike O'Gorman (Luther Tenet), Erica Hernandez (Maria Ruiz), Annabella Didion (Dana Tasker) e altri celebri attori. Era il marzo 2023 quando Ginger Gonzaga di True Lies ha ricordato di aver "gingerizzato" Helen Tasker.

Purtroppo, i bassi ascolti sono stati accompagnati da recensioni altrettanto poco lusinghiere: su Rotten Tomatoes ha riscosso un indice di approvazione del 42% (con una valutazione media di 4,6 su 10), mentre Tania Hussain di Collider ha sottolineato che "La CBS è esperta nell'adattamento del materiale precedente per portarlo al successo, eppure True Lies non riesce a esprimere alcun tipo di identità". I 13 episodi di cui la prima stagione è composta hanno debuttato il 1° marzo 2023, mentre l'ultima puntata è attesa per il prossimo 17 maggio 2023. In Italia, "Pilota" e "Segreti pubblici" sono disponibili sulla piattaforma Disney+. Riuscirà a migliorare i risultati (almeno in parte) prima dell'imminente conclusione?

Per approfondire la pellicola del 1994, ecco 5 cose che forse non sapete su True Lies, il film con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis.