True Lies: come Ginger Gonzaga ha 'gingerizzato' Helen Tasker

Il primo marzo 2023 ha debuttato sulla CBS statunitense la serie tv True Lies, adattamento del celebre film di spie interpretato da Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. In un’ìntervista Ginger Gonzaga ha spiegato come ha cercato di fare suo il personaggio che un tempo fu della Laurie Strode di Halloween.

Ci sono pericoli ovunque ma la casalinga Helen Tasker è ignara di tutto, almeno per ora, nella prima puntata di True Lies.

Come sanno bene tutti quelli che hanno amato il film di James Cameron, suo marito è una spia internazionale che fatica a trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata. In un crescendo di eventi nell’originale del 1994 i due si ritrovano prima faccia a faccia e poi uno di fianco all’altro in una missione ricca di azione e pericoli, finendo per riscoprirsi anche come coppia.



Ginger Gonzaga ha parlato a Deadline a proposito della sua esperienza nel reinterpretare Helen: “Per me era importante difendere l’intelligenza di Helen e non farla sembrare completamente ingenua. Mi piace interpretarla e voglio proteggerla. Sono andata all’audizione senza aver visto il film e la cosa mi ha dato l’opportunità di creare il mio personaggio Gingerizzandolo".



L’attrice ha poi aggiunto: “Per quanto riguarda l’inserimento di elementi comici mi sono appoggiata all’ansia del mio personaggio. È una persona molto ansiosa che una volta diventata una spia trae fiducia dai suoi fallimenti nel ruolo. È stata con l’autopilota come moglie e mamma per così tanto tempo che è davvero divertente vederla in situazioni di grande stress e impegnarsi eccessivamente per uscirne fuori. Questo mano a mano risveglia un sacco di cose nel suo cervello e le ricorda tutte le abilità che possiede”.

Parlando della famosa scena dello spogliarello di True Lies, Gonzaga ha invece spiegato: “Una delle cose che ho amato dell’interpretazione di Jamie è quando fa il balletto sexy e cade. Ho letto da qualche parte che è stato un incidente ed è per quello che si rialza subito. Quando ho visto quel momento ho pensato, Oh, sono io. Ho cercato di essere sexy durante il ballo ma volevo cadere a terra più duramente e rimanerci più a lungo. Volevo farmi male davvero, almeno un po’. Alla fine la scena non è stata inserita nell’episodio ma i fan troveranno altre strizzate d’occhio all’originale nella serie”.



Mentre attendiamo notizie per quanto riguardi la distribuzione nel nostro paese vi lasciamo alla recensione del film originale True Lies.