True Lies, svelata la star della serie tv: ecco chi rimpiazzerà Arnold Schwarzenegger!

La serie tv di True Lies è stata annunciata nel 2019, ma a causa della pandemia la produzione ha potuto iniziare a carburare solo in tempi recenti: ed è in queste ore che è stato finalmente annunciato il protagonista dello show, che erediterà il ruolo che fu di Arnold Schwarzenegger.

Variety ha infatti riportato che Steve Howey (Shameless, Reba) assumerà il ruolo di Harry, il "commerciante di computer buono, sicuro, apparentemente avverso al rischio e devoto padre di famiglia, sposato con due figli", che è segretamente "un agente sotto copertura, una spia di prima classe che lavora per un'organizzazione segreta dell'intelligence statunitense". Questo è il ruolo che Schwarzenegger ha interpretato nel 1994, e come nel film, la moglie di Harry, insoddisfatta dalla vita di periferia, scoprirà una vita di pericolo e avventure quando viene reclutata per lavorare al fianco del marito per salvare il mondo ... il tutto mentre la coppia dovrà salvare il matrimonio rinnovando la passione perduta. Non si sa ancora chi interpreterà la co-protagonista Helen, ereditando il ruolo che nel film del 1994 fu di Jamie Lee Curtis, e i casting sono attualmente in corso.

Ricordiamo che Matt Nix, il creatore di Burn Notice e della serie Fox relativa agli X-Men The Gifted, scriverà e sarà il produttore esecutivo del pilot di True Lies. James Cameron, regista del film originale, tornerà come produttore esecutivo: l'action degli anni '90, campione di incassi, ha segnato l'ultima volta che Cameron ha diretto Schwarzenegger.

