True Lies, tre new entry nel cast della serie tv: c'è anche Erica Hernandez

Inizia a prendere forma il cast della serie tv tratta dal film True Lies, e abbiamo recentemente scoperto chi rimpiazzerà Arnold Schwarzenegger. Nella giornata di giovedì sono stati rivelati i nomi di altri tre attori che parteciperanno al pilot dello show targato CBS: si tratta di Omar Miller, Erica Hernandez e Mike O'Gorman.

In True Lies, Steve Howey e Ginger Gonzaga reciteranno nei ruoli rispettivamente di Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis nel film diretto nel 1994 da James Cameron. La trama del pilot, scritto da Matt Nix e diretto da Anthony Hemingway, rispetta sostanzialmente le sue radici cinematografiche: una insoddisfatta casalinga di periferia, dopo aver scoperto che suo marito, apparentemente un mediocre consulente informatico, è in realtà una importante spia internazionale, viene travolta in un vortice di adrenalina e pericolo iniziando a lavorare per lui per ravvivare il matrimonio.

Omar Miller (Ballers) interpreterà Gib, l'addetto alla logistica del gruppo. Erica Hernandez (Mission Unstoppable) sarà invece Maria, una delle spie al servizio del protagonista, mentre Mike O'Gorman (Vice Principals) interpreterà Luther, un altro agente sotto copertura che si finge venditore di computer.

Tra i produttori esecutivi di True Lies ci sono McG, Mary Viola e Corey Marsh, oltre agli stessi Matt Nix e Anthony Hemingway. Per chi non ricorda il film con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis, o per chi ne volesse sapere di più, rimandiamo alla nostra recensione di True Lies.