True Story, arriva il trailer della nuova miniserie con Kevin Hart e Wesley Snipes

"Fino a che punto arriverai per proteggere ciò per cui hai lavorato duramente?" recita il nuovo trailer appena pubblicato di True Story, la miniserie con Kevin Hart e Wesley Snipes. Lo show arriverà il 24 Novembre su Netflix, e racconterà l'avvincente viaggio di due fratelli coinvolti in un mondo di celebrità, crimine e bugie.

Lo show scritto e prodotto da Eric Newman parla nello specifico di un comico di fama mondiale che cerca disperatamente una via d'uscita dopo una che notte passata a Philadelphia con suo fratello minaccia di sabotare il suo successo. Nel cast di True Story, oltre a Hart e Snipes vedremo anche Theo Rossi.

E' interessante perché la trama sembra parlare proprio di Kevin Heart, che è appunto un comico nato a Philadelphia. E proprio quest'ultimo ha affermato che True Story è stata una delle più grandi sfide di sempre, e qualcosa di davvero inaspettato. L'attore ha aggiunto ai microfoni di Deadline: "Non sono mai stato più entusiasta di un progetto nella mia carriera"

Ad esprimersi è stato anche lo showrunner Eric Newman. "Non ero affatto attratto dall'idea di Kevin come, tipo, Dexter o Barry", ha detto Newman a Philly Voice. "Mentre facevo alcune ricerche su Kevin, sono rimasto colpito da quanto sia ambizioso, da quanto vasto sia il suo impero, e questo combacia più o meno con la teoria che ho coltivato per molto tempo, che la sociopatia è comune nelle persone di successo. Credo che molti di loro siano in grado di uccidere qualcuno. E sicuramente ho pensato che Kid come personaggio avrebbe ucciso per proteggere ciò che aveva costruito."

Dopo la sua incredibile prova attoriale in Un Padre Kevin Hart è pronto a tornare su Netflix con True Story. Noi siamo molto curiosi, e voi?