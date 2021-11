True Story, incredibile debutto su Netflix: la serie con Kevin Hart in vetta alla Top 10

Dal 24 novembre è disponibile su Netflix la nuova serie tv con protagonisti Kevin Hart e Wesley Snipes, True Story. Lo show ha fatto registrare un debutto incredibile negli USA: in sole 24 ore True Story si è preso la vetta della Top 10 della piattaforma streaming, superando un 'peso massimo' come Red Notice con Dwayne Johnson.

Dietro a True Story si piazza un'altra new entry, Bruised, il nuovo film diretto e interpretato da Halle Berry.

In True Story, Kevin Hart interpreta Kid, un comico che inizia il suo tour a Philadelphia e in seguito ad una serata storta comprende come il successo possa essere un'arma a doppio taglio. Il protagonista inizia a porsi diverse domande sul futuro e su quanto sinora ha sacrificato, soprattutto i suoi legami familiari.

A complicare le cose anche il fratello Carlton (Wesley Snipes), pronto a cancellare completamente la carriera di Kid. Su Everyeye trovate il trailer di True Story.



Insieme a Kevin Hart e Wesley Snipes il cast comprende Tawny Newsome, Theo Rossi, Will Catlett, Paul Adelstein, Ash Santos e Billy Zane.

Lo show decreta il ritorno sul piccolo schermo di Kevin Hart a quasi dieci anni di distanza dalla sua ultima apparizione in Modern Family. Wesley Snipes aveva recitato nel 2019 in un episodio di What We Do in The Shadows.



Per saperne di più ecco la nostra recensione di True Story.