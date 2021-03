True Story, Theo Rossi con Kevin Hart e Wesley Snipes nel cast della miniserie Netflix

È Deadline a rendere noto che Theo Rossi, ex interprete di Hernan "Shades" Alvarez in Luke Cage, si è unito a Kevin Hart e Wesley Snipes nel cast di True Story, nuova miniserie Netflix scritta e prodotta da Eric Newman (Narcos: Messico).

In True Story, Hart vestirà i panni di Kid, un comico di fama internazionale che fa tappa nella sua città natale, Philadelphia, e fa visita a suo fratello maggiore Carlton (Snipes). Tuttavia, gli eventi di una serata si trasformano in questioni di vita o di morte che minacciano di distruggere la carriera di Kid e tutto ciò che ha costruito nel corso degli anni.

Rossi interpreterà Gene, uno fan accanito di Kid dal grande entusiasmo che lo segue in ogni tappa del suo tour comico.

"Non sono mai stato più entusiasta di un progetto recitativo in tutta la mia carriera. Sono sempre stato un fan di Wesley Snipes e poter lavorare con lui è qualcosa di strabiliante" ha dichiarato Hart in un comunicato ufficiale. "Avere la HartBeat Productions al timone e lavorare al fianco di Eric Newman come partner e braccio creativo è stato irreale, nessuno è pronto per ciò che sarà questo show."

