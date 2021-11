True Story, Wesley Snipes e lo showrunner Eric Newman rivelano com'è nata la serie Netflix

In una recente intervista a Collider, l'attore Wesley Snipes e lo showrunner Eric Newman hanno parlato della nuova serie Netflix True Story, raccontando la genesi del progetto e di come Snipes è entrato a far parte dello show con Kevin Hart.

Wesley Snipes e Kevin Hart sono i protagonisti dell'incredibile debutto su Netflix di True Story, la serie TV disponibile in streaming dal 24 novembre, nella quale Hart interpreta Kid, un comico in tour che in una tappa nella città di Philadelphia capisce che il successo spesso è un'arma a doppio taglio. Snipes interpreta il fratello del comico, Carlton.

Lo showrunner Eric Newman ha raccontato a Collider com'è nata True Story: "Kevin (Hart) mi ha chiamato, dal nulla, non lo conoscevo anche se ovviamente sapevo chi fosse. Era un fan di Narcos e mi ha chiamato per chiedermi di fare qualcosa di diverso, di sporcarsi le mani". Ed è proprio a Kevin Hart che si ispira il personaggio di Kid, come ha rivelato Newman nell'intervista.

Il creatore di True Story ha anche ricordato come è riuscito a coinvolgere Wesley Snipes nel progetto: "Quando ne ho parlato per la prima volta con Wesley (Snipes), ha capito che non era una cosa alla 'Curb your Enthusiasm' e ci ha detto 'Se volete esplorare qualcosa di nuovo, io ci sto e vi aiuterò', che era quello di cui avevamo bisogno".

Nella stessa intervista, Newman ha rivelato che aveva in mente un ruolo per Wesley Snipes in Narcos, e come mai l'idea non è purtroppo andata a buon fine.