True to Size, Kevin Hart a lavoro con Peacock per una nuova serie comedy

Kevin Hart è a lavoro con Peacock per la produzione di una nuova serie comedy intitolata True to Size, ispirata ai suoi anni di gioventù trascorsi come commesso in un negozio di scarpe da ginnastica.

Secondo Deadline, True to Size sarà ambientato nel 1998 e seguirà Kevin, giovane ventenne che inizia a lavorare come venditore di scarpe da ginnastica allo Sneaker World, dove troverà una nuova stramba famiglia lavorativa formata da giovani di disadattati che gli permetterà di comprendere il reale senso della vita a 20 anni.

Kevin Hart da poco intervenuto sull'aggressione a Dave Chapelle, ha ammesso nel corso di varie interviste di aver da sempre avuto una solida etica del lavoro, cosa che gli ha permesso di arrivare dove è oggi:

"Quando ero un venditore di scarpe, prendevo davvero sul serio il mio lavoro, non facevo le cose tanto per...Il mio obiettivo era quello di diventare il miglior venditore di scarpe. Mi dicevo che avrei fatto qualcosa di grande, che avrei lavorato per la Nike e che avrei trasfortmato questo lavoto in qualcosa di grande".

Il tempo trascorso da Hart nel negozio di scarpe da ginnastica è stato un periodo estremamente formativo nella sua vita in quanto proprio il manager del negozio lo ha spinto verso l'attività di comico. Da allora Hart è diventato uno dei comici più famosi e anche un attore incredibilmente impegnato impegnato a Hollywood con diversi progetti in arrivo.

Ricordiamo tra l'altro che qualche anno fa, Kevin Hart è sopravvissuto ad un terribile incidente. Questo avvenimento ha cambiato per sempre la vita dell'attore ma, sembra che per lui le cose siano andate nel migliore dei modi.