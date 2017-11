Trump: An American Dream: Netflix distribuirà la docu-serie sul presidente

La serie-documentario, prodotto in Inghilterra, sarà distribuito in tutto il mondo dalla piattaforma digitale Netflix, che ne ha acquistato i diritti internazionali.

Prodotto da Channel 4, la serie-documentario in quattro parti segue Donald Trump e il suo percorso dal mondo degli affari a quello della politica. Come descritto dall’emittente, si racconterà della storia dell’America odierna vista attraverso un solo uomo, mostrando come ha saputo incarnare più di un movimento, molti dei quali hanno rappresentato gli Stati Uniti dagli anni Sessanta ad oggi, dal turbo-capitalismo fino al mondo delle celebrità, dei reality TV e dei social media.

Alla produzione troviamo anche 72 films, con David Glover e Mark Raphael in qualità di produttori esecutivi. La docu-serie è stata annunciata come parte dei nuovi speciali che andranno in onda su Channel 4 e farà il suo debutto questa sera nel Regno Unito.